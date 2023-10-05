Мошенник выдавал себя за врача из Сирии.

В Чернигове 60-летняя женщина перечислила "другу" с сайта знакомств 2 млн грн. Она обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, жительнице Чернигова около двух месяцев назад на одном из сайтов знакомств написал иностранец по имени Эрик. Он представился врачом-хирургом, который якобы работает в Сирии.

"Между ними завязалось тесное общение, после чего мужчина сообщил черниговчанке, что хочет уехать из Сирии, но для этого ему нужна финансовая помощь", – отметили в полиции.

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Потерпевшая согласилась помочь и сначала перечислила более 30 тыс. гривень на неизвестный счет. После этого онлайн-друг снова попросил о помощи: якобы ему нужны деньги для покупки авиабилетов и оформления разнообразных документов для выезда за границу.

Всего женщина перечислила на неизвестные банковские счета более 2 млн гривень. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Мошенничество в Украине: другие новости

В Украине фиксируется аномальная активность мошенников. С января по август 2023 года правоохранители открыли около 60 тысяч уголовных производств за мошенничество.

В конце сентября Государственное бюро расследований заблокировало деятельность мошеннического колл-центра в Днепре. Аферисты занимались кражей средств со счетов украинцев, которые сейчас работают в Польше.

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