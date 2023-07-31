Ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов США.

В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Канал обращения средств функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юмопеу, Webmoney и криптовалютой. Они оказывали услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну.

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Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено: почти 60 млн в гривневом эквиваленте; оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.

Финансовые махинации РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, в апреле СБУ сообщила об обнаруженной в Украине российской финансовой пирамиде на почти 40 млн долл. Пострадавшими были более 1000 человек.

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