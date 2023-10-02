В этом году было открыто почти 60 тысяч уголовных производств за мошенничество.

За 8 месяцев 2023 года было открыто почти 60 тысяч уголовных производств за мошенничество.

Как сообщает платформа открытых данных Опендатабот, это больше, чем за два предыдущих года вместе. "За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество — статья 190 УК. Это больше, чем за два предыдущих года вместе. Так, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022 — 32 086", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году количество новых производств растет месяц к месяцу. Если в начале года, в среднем, открывалось 6,7 тысяч новых производств против мошенников, то уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляло 8,2 тысячи.

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Несмотря на рост количества открытых производств, каждый год количество дел, доходящих до суда, уменьшается.

"Так, за 8 месяцев 2023 года до суда доходило лишь 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств", - говорится в материале Опендатабот.

Мошенничество во время войны

В условиях военного положения в Украине активизировались мошенники. Для своей деятельности злоумышленники используют актуальные темы: поиск жилья для переселенцев, сбор средств для ВСУ и даже поиск пропавших военных.

Так, недавно стало известно, что мошенница обманула 500 семей украинских защитников на теме обмена пленных.

Кроме того, украинцев предупредили о распространенной схеме мошенничества в Польше.

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