Полицейские эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающей территории.

В Ивано-Франковске полиция проверяет информацию о минировании более десяти объектов, среди которых аэропорт, несколько университетов и админздания.

Читайте такжеПатрульные поймали в Киеве пьяного водителя маршрутки (фото)Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

«В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о минировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Полицейские эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающей территории.

Происшествия зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Светлана Макринская