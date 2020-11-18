Здание суда усилили охраной.

Суд в Житомире начнет слушания по делу о массовом расстреле военных и волонтеров у озера в Попельнянском районе. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Здание суда усилили охраной.

22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте.

"Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры", - сообщали в прокуратуре 22 мая.

Арендатор водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье.

За время следствия по делу провели более двух сотен экспертиз. По результатам психиатрического обследования его признали вменяемым.

Расстрел на озере: что известно

Трагедия произошла 22 мая, ночью, недалеко от водоема, что в селе Новоселица Попельнянского района.

По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что она зарегистрирована и принадлежит участникам события. Открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК.

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Автор: УНИАН