Геращенко рассказал, сколько времени полиция устанавливала личность луцкого террориста
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как быстро полиция установила личность мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.
"Вчера в 9.25 на 102 позвонил граждан, сказал, что он Максим Плохой и сказал, что задержал заложников в автобусе. Немедленно началась работа по установлению его реальной личности. Сразу было ясно, что это псевдоним. Его личность была установлена за 10-15 минут. Мы просто не объявляли об этом в СМИ, чтобы он не знал, что мы знаем, кто он на самом деле. Была найдена его книга, ее анализировали психологи", - заявил заместитель Авакова.
По словам Геращенко, когда разработали психологический портрет, то стало понятно, что он недоволен жизнью, имеет комплекс мании величия, обиженный на весь мир и что он много жил в в местах лишения свободы за преступления.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам террориста, он имел при себе взрывчатку и оружие.
Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.
Злоумышленником, захватившим заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), СБУ - по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).
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