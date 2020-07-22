Геращенко рассказал, сколько времени полиция устанавливала личность луцкого террориста

По словам заместителя главы МВД, когда разработали психологический портрет, то стало понятно, что он недоволен жизнью.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как быстро полиция установила личность мужчины, который захватил заложников в Луцке.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

"Вчера в 9.25 на 102 позвонил граждан, сказал, что он Максим Плохой и сказал, что задержал заложников в автобусе. Немедленно началась работа по установлению его реальной личности. Сразу было ясно, что это псевдоним. Его личность была установлена за 10-15 минут. Мы просто не объявляли об этом в СМИ, чтобы он не знал, что мы знаем, кто он на самом деле. Была найдена его книга, ее анализировали психологи", - заявил заместитель Авакова.

По словам Геращенко, когда разработали психологический портрет, то стало понятно, что он недоволен жизнью, имеет комплекс мании величия, обиженный на весь мир и что он много жил в в местах лишения свободы за преступления.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам террориста, он имел при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.

Злоумышленником, захватившим заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), СБУ - по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).

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