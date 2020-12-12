Сообщение о минировании поступило около 18:30 / скриншот из видео

В Киеве эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра "Ривер молл".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что на электронную почту ТРЦ пришло сообщение о минировании. В сообщении на странице самого торгового центра сказано о закрытии заведения с 18:30 "по техническим причинам".

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ТРЦ "Ривер молл" в Facebook сообщил о возобновлении работы.

В 20:40 в соцсетях представители River Mall призвали посетителей возвращаться.

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Автор: УНИАН