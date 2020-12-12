В Киеве эвакуировали людей из ТРЦ "Ривер молл" из-за сообщения о минировании

В 20:40 в соцсетях представители River Mall призвали посетителей возвращаться в ТРЦ.

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