Сообщение о минировании поступило около 18:30 / скриншот из видео
В Киеве эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра "Ривер молл".
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Отмечается, что на электронную почту ТРЦ пришло сообщение о минировании. В сообщении на странице самого торгового центра сказано о закрытии заведения с 18:30 "по техническим причинам".
Читайте такжеВ Киеве "заминировали" ЦУМ: покупателей эвакуировали
ТРЦ "Ривер молл" в Facebook сообщил о возобновлении работы.
В 20:40 в соцсетях представители River Mall призвали посетителей возвращаться.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе "минировали" суд: из здания эвакуировали более 300 человек
- В Одессе полиция проверяет сообщения об угрозе взрыва в десяти школах
- В Киеве "заминировали" несколько торговых центров
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram