Зеленский разрешил использовать авиацию возле линии фронта для тушения пожаров на Луганщине

Ранее самолеты не использовали, потому что «ЛНР» не давала гарантии безопасности.

Президент Владимир Зеленский разрешил использовать самолеты для тушения лесных пожаров на Луганщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Новости Донбасса».

Ранее самолеты не использовали, потому что «ЛНР» не давала гарантии безопасности.

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«Президент сейчас принял решение по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения — это близость к линии размежевания и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии размежевания», – отметил глава МВД Арсен Аваков.

6 июля в 13:21 вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Сегодня по состоянию на 8:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сёл Смоляниново, Капитаново и Вороново.

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