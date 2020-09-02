Антон Поляков ранее был в составе фракции "Слуга народа" / facebook.com/anton.polyakov
Утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло около 05:00 возле кафе "Джав" в Шевченковском районе столицы.
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Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.
Сообщается, что медики оказали пострадавшему нардепу помощь на месте и не госпитализировали.
Кто такой Антон Поляков
- Поляков попал в парламент от партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".
- 16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».
- Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.
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