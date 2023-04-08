Церковную утварь изъяли, открыто уголовное производство.

Пограничники в пункте пропуска "Табаки" предотвратили вывоз в Молдову мощей 80-ти святых и другой церковной утвари.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что пограничники Измаильского отряда обнаружили предметы, вероятно имеющие культурно-историческую ценность.

"Во время осмотра кабины грузовика Volvo в пункте пропуска "Табаки" охранники границы совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи - высохшие, мумифицированные останки человека, которого церковь считает святым), икону и храмовый аналой (аналой - высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений)", - говорится в сообщении.

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Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все эти предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники.

"При этом, ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощевиков (ящик для хранения религиозных реликвий - УНИАН) со своих мест", - отметили в ГПСУ.

Так, по факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда" пограничники уведомили Службу безопасности Украины и подразделение Национальной полиции. По результатам проведенных совместных мероприятий с сотрудниками правоохранительных органов церковная утварь была изъята, а также открыто уголовное производство.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля в ГПСУ сообщили, что на украинско-молдавской границе была обнаружена россиянка, которая пыталась попасть в Одесскую область по поддельному паспорту. Гражданка России предоставила на проверку просроченную справку, а потом - "армянский" паспорт.

Справка УНИАН. В Украине начали активно бороться с представителями УПЦ Московского патриархата, которые не осуждают агрессию РФ против украинского государства и поддерживают оккупантов.

Журналисты узнали, что митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей этой церкви имеют российское гражданство.

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