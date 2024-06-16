Это была первая подобная акция в жизни продюсера.

Украинский продюсер, работавший над созданием шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк присоединился к Маршу равенства в поддержку прав и видимости ЛГБТК+. Знаменитость рассказал о своих впечатлениях и что его возмутило.

Как известно, год назад Владимир сделал каминг-аут и теперь он часто показывает своего бойфренда в соцсетях. Сегодня, 16 июня, в центре столицы состоялся Марш равенства, куда пришел Завадюк со своим возлюбленным Павлом Супрунюком. Продюсер рассказал, что это первая такая акция в его жизни.

"Я верю в то, что она сможет быть примером и образцом для многих других стран, которые тоже болезненно трансформируются. Улыбающиеся, свободные, открытые, искренние, несмотря на темные времена... такими я вижу людей нашего будущего. Бороться за свои права, говорить свободно о своей позиции, быть толерантными, быть открытыми, быть искренними. Уважать права и границы друг друга. Именно такими мы должны быть", - убежден продюсер.

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Однако было и то, что возмутило знаменитость. Речь идет об акции противников, которые пытались помешать проведению Марша. Завадюк заявил, что не понимает, почему они против того, чтобы все были наравне, и добавил, что ему стыдно за протестующих.

"Мне жаль, что на встречу мирного Марша равенства нашей Европейской страны, бежала толпа. Которые считают, что пропагандировать невежество=дискриминацию, силой решать свои вопросы, надевать черные маски на себя и прорывать силой охрану из национальной полиции - это шаги к Европе и победе. Мне стыдно. Я надеюсь, что я доживу до того времени, когда марш в нашей стране превратится в настоящий прайд для всех... И все будут понимать, что любовь - это всегда любовь. Что все мы равны, хоть и разные. Призываю все больше украинцев выходить из шкафа, потому что смелые имеют счастье и изменения зависят от нас", - подытожил Владимир.

Напомним, ранее Владимир Завадюк рассказал, как каминг-аут изменил его жизнь.

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