Там предупредили, что с пониманием отнесутся только к особым случаям.

В новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа полицейские будут задерживать и доставлять в отделения.

С таким предупреждением выступил глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона. "Наряды Нацполиции будут реагировать на лиц, которые находятся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, поскольку есть разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще что-то", - детализировал Ахрамеев.

Нарушителей, как он уточнил, будут задерживать и доставлять в участок "для выяснения". При этом за нарушение комендантского часа "к сожалению, ответственности нет".

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Ахрамеев отметил, что "с 24 декабря было задействовано максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах страны".

"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", - пояснил он.

Комендантский час в Украине

В стране комендантский час ввели после начала полномасштабного вторжения РФ для обеспечения безопасности населения и поддержания правопорядка.

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа - запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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