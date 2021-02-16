По словам заместителя министра внутренних дел, депутаты не поддержали норму о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского.

В Министерстве внутренних дел ожидают, что благодаря новому закону об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения смертность на дорогах снизится на 10-15%.

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали норму о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского», - отметил он.

Также замминистра добавил, что после вступления закона в силу, полицейские будут обязаны ставить знаки, предупреждающие о режиме контроля скорости.

Повышение штрафов за нарушение ПДД: что надо знать

16 февраля Верховная Рада усилила ответственность за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» (регистрационный номер 2695) проголосовали 325 народных депутатов.

В частности, штраф за превышение скорости более чем на 50 км в час, согласно закону, увеличен с 510 до 1700 грн.

Штраф за вождение в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, составляет до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн).

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Автор: Инна Андалицкая