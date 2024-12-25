Человека смогут административно задержать, если он будет находиться в комендантский час на улице.

Полиции могут предоставить право задерживать нарушителей комендантского часа в формате принуждения. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду. Об этом заявил адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко в эфире Киев 24.

"Статья 210 со значком два, ее сейчас нет в Кодексе Украины об административных правонарушениях, как раз вводит штраф за въезд, вход, пребывание в населенных пунктах, в которых проводится общая обязательная эвакуация, это первая и вторая части. А третья и четвертая - за нарушение комендантского часа", - сказал он.

Войченко отметил, что сотрудники полиции могут непосредственно составлять эти протоколы и рассматривать дела.

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"И лицо может быть административно задержано, если находится во время комендантского часа на улице. Сотрудники полиции могут его задержать. Это является одной из таких ограничительных мер административного принуждения, которая фактически применяется против вашей воли", - заявил юрист.

По его словам, скорее всего, после задержания человека будут везти в отдел полиции.

Усиление ответственности за нарушение комендантского часа: что известно

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа - запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Законопроект, который зарегистрирован в ВР под номером 12354, предусматривает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2. Чиновники предлагают установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Кроме того, предусмотрены изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается предоставить право полиции проводить административное задержание нарушителей.

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