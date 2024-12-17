В КГВА отметили, что на Новый год все службы, которые отвечают за безопасность, будут работать в усиленном режиме.

В Киеве на Новый год не собираются отменять комендантский час. Помимо этого не будут сокращать его продолжительность.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в комментарии для РБК-Украина.

"Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда, все службы, которые отвечают за безопасность, в частности, патрули Нацполиции и Силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет", - сказал журналистам представитель КГВА Михаил Шаманов.

Видео дня

На новогодние праздники будет запрещено находиться на улице, в общественных местах, перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком с 00:00 до 05:00, как и в другие дни, подчеркнули в КГВА.

"Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность", - объяснили журналистам в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что время работы метрополитена, вероятнее всего, не продолжат, так как комендантский час остался без изменений. В Киеве подземный транспорт работает с 06:00 до 23:00 и круглосуточно как укрытие во время объявления воздушной тревоги. Наземный транспорт доступен с 5:30 до 23:30.

"График работы общественного транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа", - сказали журналистам в КГГА.

Последние новости Киева

Ранее УНИАН сообщал, что 17 декабря киевлян ждет мокрая и ветреная погода. Ночью температура в столице снизится до +3°, а днем повысится до +6°. Ожидается пасмурная погода и в течение дня - дождь.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, который повредил флаги и фото погибших украинских воинов на Майдане. Отмечается, что информация о происшествии поступила утром 15 декабря в Шевченковское управление полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: