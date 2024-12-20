В Украине собираются усилить ответственность за нарушение комендантского часа, - СМИ

Штрафы не будут применяться к людям, которые идут в укрытие, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь, а также сопровождают раненых или тяжелобольных.

Кабинет министров Украины собирается ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа. Правительство уже согласовало соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В издании подчеркнули, что штрафы не будут применяться к людям, которые идут в укрытие, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь, а также сопровождают раненых или тяжелобольных. Отмечается, что это решение пока не является окончательным, так как законопроект еще должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

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Помимо этого в Украине рассматривают возможность ввести отдельную административную ответственность за нарушение правил эвакуации, добавили в издании. Это касается въезда или пребывания в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений.

В издании поделились, что штраф за такое нарушение может составлять от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, если соответствующий законопроект будет утвержден.

Комендантский час в Украине - последние новости

Ранее в КГВА рассказали, будут ли отменять комендантский час в Киеве на Новый год. В КГВА отметили, что на Новый год все службы, которые отвечают за безопасность, будут работать в усиленном режиме.

Кроме того, УНИАН сообщал, что во Львове во время комендантского часа будет работать такси. Отмечается, что для пребывания во время комендантского часа во Львове нужен пропуск, который можно получить в комендатуре.

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