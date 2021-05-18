Мужчину задержали неравнодушные / скриншот
В Киеве задержали мужчину в неадекватном состоянии, который после приема амфетамина отличился агрессивным поведением.
Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент случился накануне на улице Ольжича. Сначала мужчина блокировал движение автомобилей, а потом решил бить их.
"Так не повезло водителю Chevrolet. Сначала он разбил кулаком окно боковое, потом взял камешек и добавил еще заднее стекло. Задержан неравнодушными и полицией. Вину признает", - говорится в сообщении.
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