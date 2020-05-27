В Вознесенске отец годами насиловал девочку, мать которой умерла

Девочка имеет пороки развития и призналась психолагам, что отец "делает ей больно".

В городе Вознесенске Николаевской области осудили 40-летнего отца-педофила, который в течение нескольких лет насиловал своего ребенка.

Девочка имеет задержки в развитии и посещает спецшколу-интернат, пишет издание "Факты".

Отец, который также имеет проблемы со здоровьем, забирал дочь на выходные. Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и делает больно. Об этом со школы сообщили в социальную службу и полицию.

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В декабре 2019 года мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней дочери, мать которой умерла. Девочка имеет задержки в развитии и посещает спецшколу-интернат. Отец, который также имеет проблемы со здоровьем, забирал дочь на выходные. Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и делает больно. Об этом со школы сообщили в социальную службу и полицию.

"В прокуратуре Николаевской области, ювенальным прокурором Вознесенской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве относительно упомянутого жителя Вознесенска. Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, применяя физическое и психологическое насилие, систематически насиловал свою дочь", - отмечает издание.

Коллегия судей Вознесенского горрайонного суда назначила мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве 28-летний житель Волынской области насиловал крестника, снимал это на видео и продавал записи в сети.

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