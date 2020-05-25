В Киеве мужчина насиловал своего 13-летнего крестника - видео продавал в сети (фото)

Теперь злоумышленнику "светит" до 13 лет лишения свободы.

В Киеве 28-летний житель Волынской области осуществлял систематическое сексуальное насилие над малолетним мальчиком, снимал это на видео и продавал записи в сети.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в интернете", - говорится в сообщении.

Во время обысков дома у подозреваемого обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка. Как оказалось, потерпевший — крестник подозреваемого.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", - рассказали в столичной прокуратуре.

Санкция статей предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине в г. Южноукраинск 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании мальчика.

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