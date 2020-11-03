Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США.

СБУ и Служба внешней разведки разоблачили на Днепропетровщине схему хищения российской авиакомпанией авиационных комплектующих из стратегического отечественного предприятия.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

"Посредники, в том числе чиновники стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификаций. Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США. Как было установлено технической экспертизой, двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

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"В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов Ми-2 и Ми-8. Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Автор: Александр Топчий