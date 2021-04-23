Контрразведчики СБУ предотвратили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения.
Как сообщают в пресс-центре спецслужбы, под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.
"По предварительным данным следствия, сделку организовали представители местной коммерческой структуры, которая специализируется на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки", - рассказали в СБУ.
Читайте такжеХакер со Львовщины охотился за личными данными работников СБУ для спецслужб РФДля реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сфере его дальнейшего использования. Продукцию двойного назначения задержали на таможенном посту.
Сейчас изъятое корабельное оборудование отправлено на экспертизу. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности. Открыто производство по ст. 333 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
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