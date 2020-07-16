Полиция расследует исчезновение заммэра Черкасс
Полицейские открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара.
Как информирует сектор коммуникации полиции Черкасской области, сегодня, 16 июля, в полицию обратились родные Ботнара с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует.
«Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение», - говорится в сообщении.
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По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.
Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря.
«Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера около 19:30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится», - рассказал Бондаренко.
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