Полиция расследует исчезновение заммэра Черкасс

Полицейские расследуют исчезновение чиновника по статье умышленное убийство.

Полицейские открыли уголовное производство по факту исчезновения заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара.

Как информирует сектор коммуникации полиции Черкасской области, сегодня, 16 июля, в полицию обратились родные Ботнара с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует.

«Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение», - говорится в сообщении.

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По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря.

«Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера около 19:30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится», - рассказал Бондаренко.

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