В тоннель киевского метро проник мужчина: его задержали
19:09, 16 июня 2020Происшествия
233 0
Происшествие произошло на станции "Берестейская".
Мужчина проник в тоннель, по которому ходят поезда / фото УНИАН
В метро Киева на станции "Берестейская" задержали мужчину, который проник в тоннель, где ходят поезда.
Читайте такжеВ Днепре обвалился металлический резервуар и потащил забор на проезжую часть (фото)
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
«Внимание! Красная линия! Движение восстановлено в обычном режиме. На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель», - говорится в сообщении.
Нарушителя задержали, с ним работают правоохранители, добавили в подземке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter