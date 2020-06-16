В тоннель киевского метро проник мужчина: его задержали

Происшествие произошло на станции "Берестейская".

В метро Киева на станции "Берестейская" задержали мужчину, который проник в тоннель, где ходят поезда.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

«Внимание! Красная линия! Движение восстановлено в обычном режиме. На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель», - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали, с ним работают правоохранители, добавили в подземке.

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