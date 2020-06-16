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В тоннель киевского метро проник мужчина: его задержали

19:09, 16 июня 2020
Происшествия
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Мужчина проник в тоннель, по которому ходят поезда / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

«Внимание! Красная линия! Движение восстановлено в обычном режиме. На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель», - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали, с ним работают правоохранители, добавили в подземке.

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