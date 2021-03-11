Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах на территории частного домовладения в Киевском районе Одессы оказались обломки гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации.
В результате происшествия никто не пострадал.
В соцсетях пишут, что на дом с помощью квадрокоптера сбросили взрывчатку.
Читайте такжеВ Киеве более двух часов искали взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве задержали мужчину, который шесть раз «минировал» станции подземки и ТРЦ
- В Киеве мужчина открыл огонь по людям с балкона (фото)
- "Заминировал" десятки судов Украины: в Одессе задержали серийного псевдоминера (видео)
- В Виннице местный житель угрожал взорвать магазин сладостей (фото, видео)
- СБУ нашла схрон взрывчатки возле военного объекта на Херсонщине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram