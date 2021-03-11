Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

Полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах на территории частного домовладения в Киевском районе Одессы оказались обломки гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации.

В результате происшествия никто не пострадал.

В соцсетях пишут, что на дом с помощью квадрокоптера сбросили взрывчатку.

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Автор: Денис Прядко