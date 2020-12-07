Во Львове двухлетнюю девочку едва не убила популярная игрушка: ребенок проглотил 31 магнитный шарик из конструктора.
Читайте такжеВ Кривом Роге в доме на ребенка обрушился потолок: девочку спасли (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что произошло это на глазах у старшего брата, который сразу сказал родителям, а те бросились к врачам.
«Медики советовали подождать, мол, шарики сами выйдут, однако через день у Софии начал болеть живот. Тогда родители привезли дочь в городскую детскую больницу. Там сказали: надо немедленно оперировать», – отмечается в сюжете.
Оказалось, что магниты попали в кишечник, соединились там и пробили семь дырок. Девочку срочно прооперировали.
В больнице говорят, что за последний месяц к ним попадает уже второй ребенок, который проглотил такие же шарики.
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