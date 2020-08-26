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ДТП с тремя курсантками в Киеве: в прокуратуре подтвердили, что майор был мертвецки пьян

17:58, 26 августа 2020
Общество
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Вскоре суд должен избрать меру пресечения майору / фото kyiv.npu.gov.ua

В крови 46-летнего майора Владимира Холодного, который на территории военного колледжа в Киеве за рулем автомобиля Toyota Prius наехал на трех курсанток, обнаружили 2,9 промилле алкоголя.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с двухлетним ребенком (фото)Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прокуратуру Киева.

На данный момент подозреваемый майор находится в СИЗО. Вскоре Шевченковский райсуд столицы должен будет рассмотреть ходатайство о мере пресечения.

Начальник украинской военной медицинской академии Валерий Ставицкий рассказал, что пострадавшие девушки – в стабильно тяжелом состоянии.

«Я приношу извинения родителям, потому что не смогли сберечь здоровье их детей, которые вступили на службу в Вооруженные силы Украины. И мне стыдно как руководителю, что я за отличными рекомендациями и за отличиями за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, который совершил данный наезд», – сказал он.

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Автор: Катерина Шварц

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