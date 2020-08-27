Читайте такжеДТП с тремя курсантками в Киеве: в прокуратуре подтвердили, что майор был мертвецки пьянОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что вторые сутки в реанимации медики пытаются спасти ногу 23-летней Александры Гуй. Удастся ли избежать уже второй ампутации - до сих пор неизвестно.

Двух других пострадавших медики уже перевели в палату: одна из них тоже потеряла ногу, у другой - переломы.

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Автор: Катерина Шварц