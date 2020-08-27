Двух девушек перевели из реанимации в палату.

Стало известно о состоянии трех курсанток, на которых за рулем автомобиля Toyota Prius наехал пьяный майор Владимир Холодный.

Читайте такжеДТП с тремя курсантками в Киеве: в прокуратуре подтвердили, что майор был мертвецки пьянОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что вторые сутки в реанимации медики пытаются спасти ногу 23-летней Александры Гуй. Удастся ли избежать уже второй ампутации - до сих пор неизвестно.

Двух других пострадавших медики уже перевели в палату: одна из них тоже потеряла ногу, у другой - переломы.

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Авария произошла на территории воинской части. В результате ДТП три девушки получили переломы конечностей их госпитализировали. Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге, еще одну – прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

Суд избрал меру пресечения майору в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый майор сделал заявление на суде во время избрания меры пресечения.

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Автор: Катерина Шварц