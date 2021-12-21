Сумма "поборов" составляла до 10 тыс. долларов с каждого бизнесмена за месяц.

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза.

Как сообщает пресс-центр СБУ, аферу организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По информации источников "Украинской правды", речь идет о начальнике Ивано-Франковской таможни Святославе Пересунько.

СБУ отмечает, что для реализации противоправного механизма мужчина создал межрегиональную преступную группу.

"Злоумышленники обложили "данью" украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров. По предварительным данным, сумма "поборов" составляла до 10 тыс. долларов с каждого бизнесмена за месяц", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.

Читайте такжеВ Украину пытались ввезти 24 тонны удобрения, которое могут использовать при терактахУстановлено, что к незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и нескольких посредников для передачи неправомерной выгоды. Во время следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из злоумышленников на получении очередной суммы денег от предпринимателей.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору сделки и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве СБУ обезвредила ячейку "ИГИЛ". А на Житомирщине разоблачила хищение комплектующих ЗРК на десятки миллионов гривень.

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