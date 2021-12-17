Участники схемы присвоили комплектующие во время ремонта зенитно-ракетных комплексов на одном из оборонных объектов.

На Житомирщине Служба безопасности Украины разоблачила хищения комплектующих к зенитно-ракетным комплексам на десятки миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачено хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ установили местонахождение подпольного склада, где злоумышленники хранили похищенную продукцию. Во время его осмотра обнаружено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю.

По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривень.

"Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта на одном из оборонных объектов. Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из сел Житомирского района", - заявили в СБУ.

В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Которую сообщал УНИАН, ранее жителя Николаева разоблачили на попытке продажи секретных украинских оборонных разработок другой стране. В частности, он пытался продать проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

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Автор: Светлана Макринская