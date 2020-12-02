Следствие установило, что работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 5 сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"В январе 2020 года трое полицейских, с целью получения признательных показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - говорится в сообщении.

По другому факту, который произошел в мае этого года, с целью получения признания пострадавшему было нанесено 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.

Кроме того, также в мае один из правоохранителей применил в своем служебном кабинете пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. "Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что руководитель отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

Обвиняемым инкриминируются пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины).

Что известно о деле

По данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

После начала досудебного расследования по данному факту в ГБР начали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые ранее происходили в указанном отделении полиции.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрениях в пытках еще двум работникам Кагарликского отделения полиции. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

3 июля суд избрал одному из них - Евгению Трофименко - меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, другому - в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

27 октября экс-руководителю подразделения полиции в Кагарлыке сообщено о подозрении в непринятии мер по пресечению незаконных действий подчиненных.

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Автор: Юлия Петриченко