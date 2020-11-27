В результате происшествия никто не пострадал / скриншот из видео
В Киеве на улице Гончара, 62 под мусоровозом провалился новый асфальт.
Видео ДТП выложили в сообществе dtp.kiev.ua.
Инцидент случился вечером в пятницу, 27 ноября. Задние колеса грузового автомобиля провалились под асфальт на метр.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как отметил очевидец с места происшествия, асфальт на этом участке улицы "полностью новый".
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