Задние колеса грузового автомобиля провалились под асфальт на метр.

В Киеве на улице Гончара, 62 под мусоровозом провалился новый асфальт.

Видео ДТП выложили в сообществе dtp.kiev.ua.

Инцидент случился вечером в пятницу, 27 ноября. Задние колеса грузового автомобиля провалились под асфальт на метр.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как отметил очевидец с места происшествия, асфальт на этом участке улицы "полностью новый".

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Автор: УНИАН