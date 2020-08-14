В столице на Левом берегу произошло масштабное ДТП с легковушкой, троллейбусом и грузовиком: движение ограничено (видео)
10:42, 14 августа 2020Происшествия
288 0
О пострадавших в аварии не сообщается.
В аварию попал троллейбус / скриншот видео
В Киеве сегодня утром произошла масштабная авария на Левом берегу.
Как сообщает "Киев Оперативный", столкнулись сразу несколько различных транспортных средств.
"На Дарницкой площади движение транспорта перекрыто. Причина этому - ДТП между грузовиком, автомобилем и троллейбусом. Хорошо, что никто не пострадал и, что сегодня - пятница", - написал автор публикации.
В районе Дарницкой площади сейчас образовались пробки, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на Левом берегу / Google Maps
На днях в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса, повредив автомобиль: момент попал на видео.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter