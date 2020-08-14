В столице на Левом берегу произошло масштабное ДТП с легковушкой, троллейбусом и грузовиком: движение ограничено (видео)

О пострадавших в аварии не сообщается.

В Киеве сегодня утром произошла масштабная авария на Левом берегу.

Как сообщает "Киев Оперативный", столкнулись сразу несколько различных транспортных средств.

"На Дарницкой площади движение транспорта перекрыто. Причина этому - ДТП между грузовиком, автомобилем и троллейбусом. Хорошо, что никто не пострадал и, что сегодня - пятница", - написал автор публикации.

В районе Дарницкой площади сейчас образовались пробки, свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На днях в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса, повредив автомобиль: момент попал на видео.

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Автор: Юрий Годован