В понедельник, 9 ноября, в Белозерском районе Херсонской области в селе Садовое разбился рейсовый автобус.
Об этом сообщают в полиции Херсонской области.
Утром в полицию поступило сообщение, что в селе Садовое перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. На место ДТП выехали руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа.
Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садовое в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет, около 10 травмированных. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». За нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
До этого одни СМИ сообщали, что это был школьный автобус, другие писали о рейсовом. По информации "Фактов", автобус вез детей на учебу.
В то же время в группе Херсон днём и ночью на Facebook пишут, что ДТП произошло около 7:00 вблизи села Садовое. Местные жители сообщают, что автобус был рейсовым и следовал в Херсон.
"По предварительным данным, ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля (лопнула шина)... К сожалению - 2 погибших, 10 пострадавших", - написали в группе.
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