Полиция устанавливает, как виновник ДТП под Киевом оказался за рулем чужого авто
Следствие будет устанавливать, как подозреваемый Антон Желепа оказался в чужом автомобиле, на котором 12 июля вблизи столицы совершил ДТП с четырьмя жертвами.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила прокурор Дарья Милюкова.
Она сказала, что сейчас есть две версии: или Mercedes действительно был угнан, или владелица добровольно передала Желепе управление этим авто. Следствие будет выяснять эти обстоятельства.
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Также прокурор подтвердила информацию о том, что владелица автомобиля написала заявление о его похищении. Полицией Обуховского района Киевской области по этому заявлению открыто уголовное производство.
В отношении еще одного участника ДТП - водителя Mercedes Sprinter, в который до столкновения с Hyundai врезался Mercedes под управлением Желепы, - прокурор сказала, что поскольку он не получил телесных повреждений, то в производстве не фигурирует в качестве потерпевшего, однако является участником уголовного судопроизводства против Желепы как свидетель и может подать гражданский иск к подозреваемому о возмещении убытков за повреждение своего авто.
Кроме того, прокурор Милюкова отметила, что, несмотря на очевидность обстоятельств ДТП, не стоит рассчитывать на быстрое расследование, поскольку назначено много экспертиз, в том числе о причинах смерти всех четырех жертв, состоянии обоих автомобилей, а учитывая загруженность экспертных учреждений, экспертизы будут делать долго.
Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель Mercedes сначала протаранил Mercedes Sprinter. После чего вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Hyundai.
В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в критическом состоянии в реанимации.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя Mercedes определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.
Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 14 июля, суд постановил взять Желепу под стражу без альтернативы внесения залога на два месяца - до 9 сентября. На заседании суда он подтвердил, что во время совершения ДТП был пьян и признал свою вину.
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