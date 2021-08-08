По словам Щучко, речь может идти о показательной расправе.

К смерти белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве могут быть причастны спецслужбы России или Беларуси.

Об этом заявил друг Шишова Юрий Щучко в эфире канала "Украина 24".

Он подчеркнул, что смерть не связана с самоубийством и заговорил о "показательной казни" для запугивания белорусской оппозиции.

"Когда мы за два дня до смерти Виталия встречались и гуляли по городу, он, я и его подруга разговаривали про детей, смеялись, веселились. Я им говорил как старший товарищ: давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ему на 3 часа в неделю халявным дедом. Мы посмеялись, Виталий говорил: да. То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, про суицид не думал", - заявил он.

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Щучко убежден, что лица, причастные к смерти, намеревались "наказать и показать активистам среднего звена, чтобы они не занимались деятельностью".

"Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, намного проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, что отсутствует языковой барьер", - сказал он. И уточнил, что смерть Шишова может быть делом рук спецслужб Беларуси либо "при помощи" их российских коллег.

Смерть Шишова: что известно

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Юрий Годован