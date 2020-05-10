Оценив состояние пострадавшего, патрульные начали делать ему непрямой массаж сердца.

В субботу, 9 мая, на улице Енисейской в Днепре мужчина до полусмерти избил своего брата.

Об этом сообщает «Информатор».

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Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, и разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку. Старший брат ударил младшего, вследствие чего тот в бессознательном состоянии упал на землю.

Через несколько минут на место подъехал наряд полиции. Оценив состояние пострадавшего, патрульные начали делать ему непрямой массаж сердца.

Откачивали его до тех пор, пока не подъехала бригада скорой помощи. Медики погрузили мужчину в реанимобиль, а когда состояние его удалось стабилизировать - госпитализировали в 6-ю больницу.

Старший брат также нуждался в помощи врачей, поэтому скорая забрала и его. По последней информации, оба живы и находятся под присмотром медиков.

Как сообщал УНИАН, на площади Привокзальной в Днепре несовершеннолетний юноша устроил стрельбу с балкона квартиры жилого дома и угрожал прохожим.