Одни отдыхающие решили выбрасывать морских жителей на берег, однако другим "курортникам" это не понравилось.

В Запорожской области произошел курьезный инцидент. Туристы устроили эпичную потасовку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз.

Инцидент попал на видео, о случившемся очевидцы сообщили изданию "Новости Бердянска" в Facebook.

Эпичная битва состоялась на пляже Верховой в Бердянске. Люди начали драться после спора о медузах. Одна компания принялась выбрасывать морских обитателей на берег, а другой компании это не понравилось. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку.

Очевидцы инцидента, снимая потасовку на видео, пытались пристыдить агрессивных туристов. Однако отдыхающие были настроены решительно, людей оттаскивали друг от друга, но те все равно рвались "в бой".

Читайте такжеВ Одессе неизвестные "обматерили" Зеленского на баннерахНашествие медуз на побережье Азовского моря принесло туристам много неудобств. Некоторые отдыхающие старались избегать морских обитателей, однако другие искали методы решения проблемы. Так, медуз выбрасывали на берег, из-за этого они погибали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кирилловке туристы устроили бой медузами.

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Автор: Полина Кузенко