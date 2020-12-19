Под предлогом игр и просмотра мультиков 59-летний мужчина приводил девочек в свой служебный кабинет.

В городе Измаил Одесской области директору коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка» в субботу, 19 декабря, сообщили о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По версии следствия, директор детдома с июня 2018 года по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанниц под предлогом совместного времяпровождения. В частности, под предлогом просмотра мультипликационных фильмов, совместных игр и угощения сладостями.

«В дальнейшем руководитель детдома, используя доверие, свой авторитет и влияние на малышей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и развратные действия», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, более двух лет 59-летний директор детдома развращал воспитанников и совершал сексуальное насилие, что причиняло им, в том числе физическую боль. «Мужчина приглашал девочек в свой кабинет и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и принуждением к определенным действиям со стороны детей», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, злоумышленник просил детей никому не рассказывать об «играх», объясняя, что это их тайна, о которой никто не должен знать.

Директору детдома сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о деле

Летом сотрудница коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка» заявила в полицию о том, что директор дома ребенка развращает трех девочек (возраст 5-7 лет).

Полицейские открыли производство по ч.2 ст.156 (развращение малолетних) УК Украины.

В начале сентября в Одесской ОГА заявили, что в течении двух месяцев будут расследовать возможное развращение детей руководителем Измаильского детдома.

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Автор: Лариса Козовая