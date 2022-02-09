На одном из столичных коммунальных предприятий работника привалило промышленным оборудованием весом около девяти тонн, человек погиб.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.
Отмечается, что сегодня, 9 февраля, в 10:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных коммунальных предприятий на ул. Стройиндустрии, 9-А, в Голосеевском районе столицы погиб человек.
"Как оказалось, в цеху мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн. Дождавшись следственно-оперативную группу, спасатели с помощью пневматического инструмента извлекли погибшего из-под станка", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве на детской площадке нашли труп мужчины без обуви и верхней одежды (фото)
Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами, добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп", на территории Ривненской области, нелепо погиб 25-летний парень. Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте, и его насмерть сбила фура.