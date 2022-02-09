Для того, чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось использовать пневматический инструмент.

На одном из столичных коммунальных предприятий работника привалило промышленным оборудованием весом около девяти тонн, человек погиб.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Отмечается, что сегодня, 9 февраля, в 10:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных коммунальных предприятий на ул. Стройиндустрии, 9-А, в Голосеевском районе столицы погиб человек.

"Как оказалось, в цеху мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн. Дождавшись следственно-оперативную группу, спасатели с помощью пневматического инструмента извлекли погибшего из-под станка", – говорится в сообщении.

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Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами, добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп", на территории Ривненской области, нелепо погиб 25-летний парень. Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте, и его насмерть сбила фура.

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