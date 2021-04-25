Сегодня в Белгород-Днестровском районе Одесской области в заброшенном колодце обнаружены четыре мертвых человека.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тела трех мужчин и женщины обнаружили в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Их личности установлены, все они - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
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Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о правовой квалификации события.
В социальных сетях появилась информация, что тела извлечены, это - супруги и еще двое мужчин.
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