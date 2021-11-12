Ребенок застрял и самостоятельно выбраться из "ловушки" не мог.

В одном из торгово-развлекательных центров города на Ивано-Франковщине мальчик так застрял в кресле кинотеатра, что пришлось вызывать спасателей.

Об этом рассказали в главном управлении ГСЧС области.

Необычный вызов в службе получили в 18:44. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыла спасательная группа.

"Было установлено, что мальчика зажало в кресле между спинкой и сиденьем и самостоятельно из "ловушки" ребенок выбраться не может. На помощь пришли родители и администрация заведения, однако их попытки помочь мальчику были напрасными - и они вызвали спасателей", - сообщили в ГСЧС.

Чтобы достать ребенка, понадобился специальный многофункциональный инструмент. В конце концов мальчика передали медикам, а после осмотра те вернули его родителям в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове мальчик не мог снять кольцо с пальца без помощи спасателей. На Херсонщине мужчине понадобилась помощь, чтобы снять золотое кольцо с полового органа. А российская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре.

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Автор: Катерина Комолова