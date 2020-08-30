Более 30 горняков шахты «Надія» во Львовской области находятся вторые сутки под землей с требованием выплатить им задолженность по зарплате.
Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
«37 горняков, которые вторые сутки протестуют в забое, как могут отмечают под землей свой профессиональный праздник (День шахтера в Украине отмечают в последнее воскресенье августа - УНИАН)» - написал Волынец.
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Он напомнил, что люди с марта не получают заработанных средств. По состоянию на 25 августа задолженность по зарплате перед работниками ОАО «Шахта «Надія» достигла 61,54 млн грн.
По словам Волынца, шахтеры - под землей, а на территории предприятия собрались их возмущенные родственники.
«Заместитель министра энергетики Украины Александр Зорин остается в Сосновке. Вчера он посетил шахту, где, по его словам, состоялась непростой разговор с угольщиками. Работники «Надії» грозились взять его в заложники, но затем отпустили, поняв, что именно в его полномочиях найти выход из кризисной ситуации», - отметил председатель профсоюза горняков.
Как отмечает Волынец, назначенный 17 июля на министерскую должность Зорин как раз и не виноват в том, что происходит.
«Однако именно он как государственный функционер высокого уровня должен срочно принять все необходимые меры - в первую очередь проинформировать премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы проблема решалась на высоком уровне», - отметил профсоюзный лидер.
Руководство шахты ситуацию пока не комментирует.
Забастовка шахтеров на Волыни: что было до этого:
- 28 августа 27 шахтеров остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.
- Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявляет, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.
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