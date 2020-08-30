По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Волынца, шахтеры - под землей, а на территории предприятия собрались их возмущенные родственники.

Более 30 горняков шахты «Надія» во Львовской области находятся вторые сутки под землей с требованием выплатить им задолженность по зарплате.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«37 горняков, которые вторые сутки протестуют в забое, как могут отмечают под землей свой профессиональный праздник (День шахтера в Украине отмечают в последнее воскресенье августа - УНИАН)» - написал Волынец.

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Он напомнил, что люди с марта не получают заработанных средств. По состоянию на 25 августа задолженность по зарплате перед работниками ОАО «Шахта «Надія» достигла 61,54 млн грн.

По словам Волынца, шахтеры - под землей, а на территории предприятия собрались их возмущенные родственники.

«Заместитель министра энергетики Украины Александр Зорин остается в Сосновке. Вчера он посетил шахту, где, по его словам, состоялась непростой разговор с угольщиками. Работники «Надії» грозились взять его в заложники, но затем отпустили, поняв, что именно в его полномочиях найти выход из кризисной ситуации», - отметил председатель профсоюза горняков.

Как отмечает Волынец, назначенный 17 июля на министерскую должность Зорин как раз и не виноват в том, что происходит.

«Однако именно он как государственный функционер высокого уровня должен срочно принять все необходимые меры - в первую очередь проинформировать премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы проблема решалась на высоком уровне», - отметил профсоюзный лидер.

Руководство шахты ситуацию пока не комментирует.

Забастовка шахтеров на Волыни: что было до этого:

28 августа 27 шахтеров остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.

Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявляет, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.

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Автор: Тамара Отовская