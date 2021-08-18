В Николаеве полуголый 24-летний парень в неадекватном состоянии с ножом в руках перелез через перила балкона на пятом этаже и грозился прыгнуть. С ним несколько часов вели переговоры, чтобы уговорить не делать этого.
Как пишет местный сайт "Преступности.НЕТ", предположительно, парень был в состоянии наркотического опьянения. В руках он держал нож.
"Боги уже пришли", – говорил он.
Спустя несколько часов переговоров парень залез обратно на балкон. Полицейские повалили его на пол, после чего вывели на улицу в наручниках и передали медикам.
По информации "Новости-Н", когда полицейские выводили его из подъезда в наручниках, парень объяснил причину своего поступка:
"Я хотел скинуться, потому что мою девушку избивали и издевались".
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