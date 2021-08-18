По словам парня, он хотел покончить с собой из-за издевательств над его девушкой.

В Николаеве полуголый 24-летний парень в неадекватном состоянии с ножом в руках перелез через перила балкона на пятом этаже и грозился прыгнуть. С ним несколько часов вели переговоры, чтобы уговорить не делать этого.

Как пишет местный сайт "Преступности.НЕТ", предположительно, парень был в состоянии наркотического опьянения. В руках он держал нож.

"Боги уже пришли", – говорил он.

Спустя несколько часов переговоров парень залез обратно на балкон. Полицейские повалили его на пол, после чего вывели на улицу в наручниках и передали медикам.

По информации "Новости-Н", когда полицейские выводили его из подъезда в наручниках, парень объяснил причину своего поступка:

"Я хотел скинуться, потому что мою девушку избивали и издевались".

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Автор: Катерина Шварц