Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку россиян на Киев в ночь на 21 сентября этого года.

Как сообщил пресс-центр СБУ, накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на Главное управление Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

Отмечается, что в поле зрения военной разведки РФ они попали через свои антиукраинские сообщения в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем, как проинформировали в СБУ, представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.

"По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали " нужную" информацию под видом бытовых разговоров. Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за каждое выполненное задание злоумышленники получали из РФ деньги.

Во время обысков по местам жительства обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором. Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из ГРУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Удар по Киеву 21 сентября - что известно

Утром 21 сентября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. Российские оккупанты провели пуски ракет Х-101/555/55 с Ту-95.

В Киеве зафиксировано падение обломков от сбития вражеских ракет в четырех районах. В Дарницком районе захватчики повредили газовую трубу. Пострадали 7 человек, среди них 9-летний ребенок.

В Киевской области вследствие ракетной атаки российских оккупантов ранения получили мирные жители, повреждены больница и дома. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, произошел пожар.

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