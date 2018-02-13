В Кировоградской области школьника избили до потери сознания за замечание взрослой компании (видео)

Педагоги не стали на защиту ребенка. Тем временем мать подростка заявила об угрозах в его адрес.

Компания распивала водку в одном из райцентров Кировоградской области. Юноше это не понравилось и он сделал замечание.

После избиения парень почти месяц провел в больнице и указывает на своих обидчиков. Однако правоохранители криминала в этом не увидели. Зато, открыли производство в отношении его мамы, говорится в сюжете ТСН.

Били на следующий день после инцидента. Николая Завитренко встретили и избили 5 юношей - дети обиженных подростком взрослых.

"Они меня встретили, били ногами, заставили стать на колени", - рассказывает парень.

С сотрясением мозга и ранами на лице парень месяц пролежал в больнице. Деньги за лечение возместили родители обидчиков - всего 13 тыс. грн

Мать мальчика подала заявление в полицию. Но затем полицейские заставили женщину забрать свое заявление. А когда она отозвала его, родители юношей, которые били Николая, подали свое заявление. На мать подростка открыли дело за вымогательство.

В свою очередь в Управлении образования пообещали разобраться ситуацией, а именно с Николаем. Однако на защиту парня и его матери стали активисты, которые и наняли семье адвоката.