Военного, зарезавшего мужчину в очереди на маршрутку в Киеве, арестовали на два месяца

Военного Балабуху, подозреваемого в убийстве в Киеве, взяли под стражу на 2 месяца.

Подозреваемому в убийстве военному 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрию Балабухе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Соответствующее решение приняла судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева, передает "Громадське".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

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Прокуратура подозревает Дмитрия Балабуху в преднамеренном убийстве 10 февраля 2018 года в Киеве Руслана Юрченко. По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабухе грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская" в Киеве между Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрием Балабухом возник спор в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди.

После этого Балабуха пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил ножом Юрченко. От полученных травм Юрченко умер. Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабухи нож, он признался в нападении.