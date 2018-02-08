На Днепропетровщине ученик "заминировал" школу
Учеников и учителей школы в Каменском эвакуировали из-за сообщения о бомбе, которое сделал один из учеников.
Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает "Depo.Днепр".
В Каменском в 13:20 в полицию поступило сообщение о минировании школы. Полицейские эвакуировали учащихся и персонал учебного заведения и обследовали здание. Взрывотехники не нашли в школе взрывоопасных предметов.
В течение 20 минут правоохранители установили, что о взрывчатке ради шутки сообщил 12-летний ученик этой школы.
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В отношении родителей правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административном правонарушении (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей). С парнем была проведена профилактическая беседа и разъяснены последствия такой шутки.
Ранее в Харькове задержали пенсионера, который "заминировал" стадион.