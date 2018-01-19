Крещение в Украине: на улицы выйдут около 12 тысяч правоохранителей

На мероприятиях, которые запланированы в Украине на Крещение в храмах и на водоемах, публичную безопасность обеспечивают около 12 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

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«По случаю религиозного праздника по всей территории страны сегодня, 19 января, запланированы мероприятия почти в 12 тысячах храмов и на 1,3 тысячи водоемов. К обеспечению безопасности граждан в местах богослужений привлечены дополнительные силы полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более 11,8 тыс. храмов и на 1,3 тыс. водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек.

Наибольшее количество массовых мероприятий состоится во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

«К обеспечению общественной безопасности привлечено около 12 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины», - отметили в полиции.

В частности, в Киеве праздничные мероприятия пройдут в 118 культовых сооружениях. Ожидается, что в них примут участие более 12 тыс. человек. Публичный порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями будут обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

«Накануне правоохранители обследовали культовые сооружения, чтобы массовые мероприятия прошли в безопасности», - добавили в Департаменте коммуникации.