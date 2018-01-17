В Киеве на Печерске во время демонтажа МАФов произошла стрельба, предприниматель получил ранение в ногу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный мужчина выстрелил. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных.

Установлено, что среди людей, которые приехали проводить демонтаж торговых киосков, и предпринимателями возник конфликт. Владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги. С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу.

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В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан 28-летний мужчина. У него изъят пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Сумах мужчина устроил стрельбу возле магазина.