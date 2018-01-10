СМИ сообщили о пожаре в ЦУМе на Крещатике: спасатели опровергают

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о пожаре в здании ЦУМа на столичном Крещатике.

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В комментарии УНИАН начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникаций с общественностью ГСЧС Ольга Козак заявила, что речь идет о "срабатывания пожарной сигнализации".

На уточнение, выезжали ли подразделения службы на место, она ответила: "Не выезжали. Там просто автоматически включилась система оповещения. Никакого пожара там не было".

Ранее некоторые СМИ сообщили о пожаре в ЦУМе и эвакуации посетителей.

В свою очередь, пресс-секретарь "Эста холдинга" сообщил, что при плановой проверке сработала пожарная сигнализация, возгорания нет.